Стало известно, почему Федоров собрался в США: Reuters раскрыло планы

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров планирует поездку в США для поиска финансирования новых оборонных проектов. Бывший чиновник сосредоточится на развитии военных технологий и стартапов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкий к Федорову источник.

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Источник опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы поездке Федорова в США с целью заручиться политической поддержкой его позиции по выборам. По словам собеседника, экс-министр, известный своим технологическим подходом и ориентацией на реформы, не намерен встречаться с американскими политиками или представителями властей.

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«Федоров планирует запустить ряд проектов, связанных с войной и украинскими стартапами», — заявил собеседник, не называя конкретных дат.

По его словам, среди возможных инициатив экс-министра может быть создание инвестиционного фонда.

Издание напомнило, что с самого начала полномасштабного вторжения России Федоров активно поддерживал развитие новейших военных технологий и применение дронов. У небо есть тесные контакты с американскими технологическими компаниями, среди которых SpaceX и Palantir.

В частности, личное обращение Федорова к основателю SpaceX Илону Маску помогло обеспечить активацию Starlink в Украине в начале полномасштабной войны. Сегодня десятки тысяч терминалов спутникового Интернета компании играют важную роль в обеспечении связи украинских военных на фронте и используются, в частности, для управления беспилотниками.

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Источник сообщил, что Федоров и дальше поддерживает контакт с Маском по Starlink. В то же время, встреча между ними не запланирована.

Напомним, призыв Федорова к проведению выборов вызвал бурную реакцию в украинском обществе и в экспертной среде. В Сети мнения разделились: часть пользователей видит в этом начало формирования новой политической силы и стремление экс-министра к власти, другие же обвиняют его в популизме, отмечая, что во время пребывания в должности Федоров не затрагивал эти вопросы. В то же время народные депутаты отмечают невозможность проведения выборов во время войны.

По данным СМИ, после своего заявления о необходимости выборов Федоров планирует на следующей неделе совершить поездку в США, где проведет ряд встреч с неизвестными пока лицами. У Офиса президента нет информации об этих планах, сам экс-министр их не комментирует.

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