Стало известно, почему Ким Чен Ын путешествует со своим туалетом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын / © Associated Press

На прошлой неделе во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после двухчасового разговора поднялся со стула — и сразу же его охранники начали полировать поверхности и вытирать место, где сидел диктатор. По мнению экспертов, это было не проявлением чудаковатости «верховного лидера», а частью системы контрразведки.

Об этом пишет MyNews.

Кроме мер безопасности, которые команда лидера КНДР осуществила со стулом, также стало известно, что Ким возит с собой собственный туалет в бронепоезде. Все для того, чтобы биоматериалы не попали к иностранным спецслужбам. Такая практика уже применялась на встречах с американскими и южнокорейскими лидерами.

Специалисты объясняют: страх перед использованием ДНК и биометрии в политических целях в Пхеньяне очень глубокий.

«Здоровье и биометрическая информация верховного лидера — строго охраняемая тайна и часть его безопасности. Вероятно, они вытирали следы пота и клетки кожи, которые могут дать представление о состоянии здоровья. А по ДНК можно узнать и психологический, и физический профиль человека, а также сделать предположение о его уязвимости«, — говорит научный сотрудник Института Седжон Питер Уорд

Почему важно скрывать ДНК?

«Сбор ДНК позволяет узнать личные черты — например, склонность к алкоголю или болезням. А с развитием технологий мы не знаем, как это может использоваться в будущем. Поэтому лидерам лучше скрывать свои генетические данные», — объяснил профессор криминалистики Лим Си-гин.

Известно, что подобные меры применяет и Путин, который также пользуется личным туалетом. Во время пандемии он отказался делать тест на COVID во Франции, чтобы избежать передачи образцов.

В США еще в 2021 году отмечали риски использования генетических данных в разведке, в частности со стороны Китая.

"Личная информация такого уровня может быть стратегически использована в переговорах или для оценки стабильности власти«, — объясняет Ким Хен-джон из Института национальной безопасности Южной Кореи.

Хотя создание персонализированного биооружия сейчас считается маловероятным, тема активно обсуждается.

Что касается Кима, то слухи о его здоровье возникают не впервые. В 2020 году диктатор исчез из публичного пространства, что породило домыслы об операции. Впоследствии в КНДР даже создали должность «первого секретаря» как возможный вариант на случай потери лидера.

Дочь северокорейского лидера Ким Чжу-е, которая появилась рядом с ним в Пекине, может свидетельствовать о раннем планировании преемственности.

«Назначить преемницу в таком возрасте — подозрительно рано», — отметил Уорд.

Несмотря на официальное сближение с Китаем, в Пхеньяне даже союзникам не доверяют.

«Есть американская поговорка: мы враги уже сто лет, а с Китаем — тысячу лет», — добавил Уорд.

Тщательное стирание любых следов пребывания Кима в Пекине показало: в мире биометрической разведки даже капля пота может рассматриваться как оружие.

Напомним, 4 сентября издание Nikkei Asia со ссылкой на южнокорейские и японские спецслужбы сообщило, что Ким Чен Ын во время визита в Китай пользовался только специальным туалетом, установленным в его бронированном поезде.