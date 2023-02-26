Стало известно, почему Лукашенко планирует встретиться с китайским президентом – ISW

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций.

Об этом пишет ISW.

Это происходит на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки России летальной помощи.

Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Лукашенко также планирует встретиться с чиновниками Китая и руководителями китайских корпораций.

Объявление Лукашенко о его запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что чиновники США оценивают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи боевых беспилотников, личного оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов России.

Сообщается, что официальные лица России и Китая также разработали планы доставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

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Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет большого доверия. Ведь Пекин не осудил российское вторжение в Украину.

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. В частности, среди них уважение суверенитета всех стран и отказ от менталитета холодной войны. Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

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