Стало известно, почему Рубио не полетит на переговоры в Лондон: к чему здесь Крым

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио не примет участие в переговорах в Лондоне 23 апреля по поводу войны в Украине, поскольку Киев дал понять, что отвергнет ключевой пункт предложения американской администрации по прекращению войны.

Об этом сообщает CNN.

Спикер Госдепартамента Темми Брюс заявила, что Рубио не приедет в Лондон по «логистическим причинам». Вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Кит Келлог.

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Издание заметило, что переговоры в Лондоне проходят после встречи в Париже на прошлой неделе, где представители США, Великобритании, Франции и Германии обсуждали американскую концепцию прекращения огня.

Любое признание контроля России над Крымом означало бы отступление от десятилетней политики США.

Зеленский отказался признать Крым российским

Президент Украины Владимир Зеленский накануне четко заявил, что готов к переговорам с Россией, но Киев не согласится на соглашение, признающее контроль Москвы над Крымом.

Переговоры в Лондоне проходят на фоне публичного недовольства американских чиновников из-за отсутствия продвижения в завершении войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат переговоры, только если увидят «энтузиазм к завершению» с обеих сторон. Это произошло после того, как Рубио предупредил на прошлой неделе, что Вашингтон может приостановить усилия, если не будет признаков прогресса.

Широкая концепция была представлена обеим сторонам, чтобы определить, можно ли сблизить позиции в короткое время. Некоторые части плана еще не завершены и США планируют на этой неделе работать над ними совместно с европейцами и украинцами, сообщил источник.

Напомним, по информации Sky News, после отказа Рубио лететь в Лондон свое участие во встрече отменили главы МИД Британии, Франции и Германии.