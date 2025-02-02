Стало известно, почему спецпредставитель Трампа отложил визит в Киев

Визит Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам. Поездка спецпосланника Дональда Трампа по урегулированию войны должна состояться, но со временем.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью АР.

"Визит посланника Трампа Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам", — отметил президент.

Напомним, Келлог должен был посетить Киев и другие европейские столицы в начале января. Команда Келлога работала над встречами с чиновниками в Риме и Париже. Однако поездку, которая могла бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев, отложили.

По его мнению, Киев и Москва готовы начать переговоры.

"Я думаю, что обе стороны готовы. Представьте себе бой в клетке, где есть два бойца, и оба хотят сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать. Я думаю, что есть это видение, как это сделать. Я думаю, что у него есть энергия для этого. что он хорошо справится с этой задачей", — сказал тогда Келлог в интервью для Fox Business.

Келлог считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине в течение месяцев, а не лет.

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