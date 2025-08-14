Стало известно, почему Трамп против участия Зеленского во встрече на Аляске: источники WSJ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп выступил против участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, опасаясь, что это может сорвать процесс

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сначала европейские дипломаты настаивали на личном присутствии на саммите, где также планируют побывать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, предлагая делегировать генсека НАТО Марка Рютте или другого лидера ЕС, а также президента Украины.

Однако после разговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Трампом эту идею отвергли, хотя официально Европа продолжает заявлять о необходимости участия Зеленского в переговорах с Путиным.

В воскресенье Трамп заверил Мерца, что пригласит украинского президента на вторую встречу с Путиным, если переговоры на Аляске создадут условия для прямых контактов.

«По словам информированных источников, Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского в начале может сорвать обсуждение», — говорится в статье.

Во время общения с журналистами 12 августа Трамп заявил, что видит себя посредником в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским, желательно после аляскинского саммита. Он также согласился, что после встречи с президентом РФ сперва проинформирует украинского лидера, а уже потом — европейских лидеров, которые участвовали в видеоконференции, организованной немецкой стороной.

Напомним, во время видеоконференции 13 августа Трамп сказал Зеленскому и лидерам ЕС, что не будет обсуждать с Путиным на Аляске территориальное разделение Украины. Цель встречи — прекращение огня.

Как заявил после видеоконференции министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, на Аляске Трамп планирует требовать от Путина прекращения огня и пообещал присоединиться к гарантиям безопасности Украины.

По информации издания Politico, президент США готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО.