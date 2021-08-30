Стало известно, почему во второй раз перенесли встречу Зеленского и Байдена: в ОП назвали причину

Стало известно, почему во второй раз перенесли встречу Зеленского и Байдена: в ОП назвали причину

Встреча руководителей государств состоится 1 сентября.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоится 1 сентября. Переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, а на днях ее перенесли на 31, а затем — на День знаний.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, перенос встречи связано с ситуацией в Афганистане.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в частности, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", — пояснил он.

Подоляк добавил, что встреча решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

"Учитывая непредсказуемость и напряженность ситуации в Афганистане, не может вызывать никаких двусмысленностей за того, что американской стороне необходимо фокусироваться на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационных обстоятельствах на следующий день. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки дня", — резюмировал представитель Банковой.

Добавим, что это недавно в Белом доме подтвердили встреча Байдена и Зеленского. Тогда еще изменений в графике президента США не предусматривалось.

Также накануне Байден принял решение о выделении дополнительной помощи Украине — до 60 млн долларов.

Напомним, что также президент США планирует проводить встречи со своей командой по национальной безопасности для обсуждения ситуации в Афганистане. Заметим, что 31 августа - день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны.

Ранее сообщалось, что формат встречи президентов был расширен. Зеленский, кроме Вашингтона побывает и в Калифорнии, чтобы "создать новые возможности для США и Украины и привлечь инвестиции в Украину".

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Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходило на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украина по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что ждет украинского президента в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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