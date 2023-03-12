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Стало известно, при каких условиях монахи могут остаться в Лавре

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Стало известно, при каких условиях монахи могут остаться в Лавре

Фото: Associated Press

Монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Киевской лавре, но при определенных условиях.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

"Никто не говорит о том, что жизнь монахов в лавре прекратится после завершения ревизии. Но это повод для того, чтобы монахи смогли определиться с тем, как они могут оставаться в лавре", — отметил он.

К тому же монахи знают, какие варианты продления жизни в лавре у них есть. Ткаченко подчеркнул, что никто не будет прибегать к насильственным действиям, если монахи откажутся выполнить условия и не захотят покинуть территорию лавры, но власть будет действовать в рамках закона.

По словам главы Минкульта, лавра останется местом проведения богослужений и религиозных обрядов.

"Но одновременно мы должны быть убеждены в том, что государство контролирует сохранение всех ценностей и восстанавливает и оживляет жизнь Верхней и Нижней лавр, которая, к сожалению, в течение многих лет была запущена", — резюмировал он.

Напомним, что Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта 2023 г. священники Московского патриархата должны освободить культовые здания монастыря и передать имущество государству.

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Дата публикации
Просмотры
695
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