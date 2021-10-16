Стало известно, с кем в Украине встретится глава Пентагона

Стало известно, с кем в Украине встретится глава Пентагона

Визит послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Украину в октябре 2021 года встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном.

Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

В Украине Остин проведет встречу с президентом и министром обороны, чтобы заверить в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении.

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Остин также встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Глава Пентагона на следующей неделе посетит Европу, в частности, Румынию и Бельгию. В Румынии он встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ. Потом он отправится на встречу министров оборонных ведомств стран НАТО в Брюссель.

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