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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Стало известно, с кем Зеленский встретится в Турции

Какие встречи в Турции будет у президента еще, пока неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В Турции 15 мая президент Украины Владимир Зеленский проведет первую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она состоится около 13:00.

Об этом сообщил информированный источник изданию "РБК-Украина".

"Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше", – сказал собеседник.

Отметим, что Bloomberg писало о том, что Зеленский планирует встретиться с президентом Турции в Анкаре в четверг, а оттуда оба вылетят в Стамбул, если прибудет российский "фюрер" Владимир Путин.

Встреча в Турции

Сегодня в турецком Стамбуле должны пройти переговоры Украины и РФ. Известно, что российский фюрер лично не будет на встрече. Владимир Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров. Руководителем делегации стал помощник "фюрера" Владимир Мединский, возглавлявший российских переговорщиков на встречах в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022 года.

Известно, что президент США Дональд Трамп тоже не прилетит в Турцию. Государственный секретарь Марко Рубио прибыл в страну участия в переговорах между Украиной и Россией .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с фюрером и откровенно сказал, о чем хочет с ним поговорить . Так, глава государства подчеркнул, что в первую очередь во время личной встречи поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

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