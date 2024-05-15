Стало известно, скольким процентам украинцам необходима гуманитарная помощь

По данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен, — пишет Укринформ.

Она рассказала, что в апреле-мае усилились обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, а в населенных пунктах вдоль северо-восточной границы с РФ ведутся непрерывные боевые действия.

7000 мирных жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, многие были отрезаны от доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу, отметила Доутен.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле: 129 человек убиты, 574 ранены.

«С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов. Миллионы семей по всей стране временно остались без электричества, воды и газа, необходимые для приготовления пищи, отопления, гигиены и других жизненно важных услуг», – рассказала представитель ООН.

Она добавила, что новой практикой российских войск стали атаки на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины.

Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, «ограничивающим поступление гуманитарных товаров местного производства». Кроме того, продолжаются атаки на портовую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Совета Безопасности ООН, постпред Мозамбика Педро Комиссарио Афонсо заявил о некорректности словосочетания "конфликт в Украине".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН шокировали количество пострадавших в Украине от российских атак в марте.

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