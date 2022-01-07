Стало известно, сколько "миротворцев" из России и других стран ОДКБ отправлят в Казахстан - росСМИ

Стало известно, сколько "миротворцев" из России и других стран ОДКБ отправлят в Казахстан - росСМИ

Если потребуется, то коллективные "миротворческие силы" могут быть усилены еще больше.

В составе "миротворцев" ОДКБ будет примерно 2,5 тысячи человек.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на генсека организации.

По его словам, если потребуется, то коллективные "миротворческие силы" могут быть усилены еще больше.

"Рассчитываем, что силы организации в Казахстане ненадолго — несколько дней либо недель", — цитируют росСМИ генсека ОДКБ Станислава Зась.

При этом он утверждает, что мотив организации — якобы "помочь Казахстану". "Другие домыслы — полная чушь", - заметил генсек.

Ранее сообщалось, что "миротворцы" будут применять оружие против участников протестов в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления массового протеста в стране.

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Известно, что в Казахстан уже привыкли "миротворцы" из таких стран, как Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения. Кыргызстан, входящий в страны-члены, ОДКБ отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Между тем, Генпрокурарутра Казахстана по фактам организации и участия в массовых беспорядках начала открывать уголовные дела на митингующих. Участникам акций грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

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