Стало известно, сколько на счету Пентагона остается средств для поддержки Украины

Белый дом не потратил всю сумму из пакета поддержки Украины и передаст администрации Дональда Трампа почти $4 млрд, которые можно будет использовать по статье президентских полномочий.

Об этом заявила на прессбрифинге заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Итак, сумма будет чуть меньше $4 миллиардов долларов, которые будут оставаться на статье (помощи по президентским полномочиям – ред.), и которые следующая администрация сможет использовать для Украины», — отметила представитель Пентагона.

Таким образом, она ответила на вопрос журналистов относительно остатка на счетах для нашей страны после выделения Соединенными Штатами последнего пакета военной помощи на этой неделе.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на "Рамштайне". По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, потому что "война Путина – это вызов свободным людям во всем мире".

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