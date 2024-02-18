Стало известно, сколько россиян задержали из-за почтения памяти Навального

В России второй день продолжаются акции памяти оппозиционера.

В России силовики продолжают задерживать людей, приходящих на акции памяти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет портал "ОВД-Инфо".

По состоянию на 18.02.24 04:15, задержаны уже более 275 человек в 32 городах России.

"В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", — пишет портал.

В частности, в Санкт-Петербурге – по меньшей мере 130 задержанных, в Москве – вероятно – 50 задержанных и в Ставрополе – по меньшей мере 19 задержанных.

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Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 19 годам лишения свободы,внезапно скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Напомним, в субботу, 17 февраля, адвокат и мать российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно скончавшегося в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, не нашли тело покойного в моргах города Салехарда.

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