Стало известно, сколько стран начали расследование военных преступлений РФ в Украине

Необходимо смотреть в каждом конкретном случае, куда эти расследования придут.

Семь стран приступили к расследованию военных преступлений, совершенных Российской Федерацией в Украине.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире украинских телеканалов, пишет Укринформ.

Она уточнила, что делает все, чтобы стран, расследующих преступления РФ, было как можно больше: «С первых дней войны у меня встречи, и онлайн, и очно – с теми, кто приезжает на (украинскую – ред.) территорию или на границу, с генеральными прокурорами».

Разные юрисдикции дают разные возможности, разные санкции наказания, у них всех – разная скорость процессов и т.д.

«Даже валидность доказательств (разная. – Ред.): в некоторых странах достаточно скрин из Фейсбука, в нашей – этого будет недостаточно, мы должны еще сделать кучу экспертиз. Поэтому чем больше производств в других юрисдикциях, тем больше у нас других инструментов привлечения их (захватчиков – ред.) к ответственности в других странах», — проинформировала Венедиктова.

Также нужно смотреть в каждом конкретном случае, куда эти расследования придут.

«Конечно, во-первых, необходимо понимать основание, на котором они начали производство. Либо это наши беженцы, которые находятся, либо они находят другие легальные основания для того, чтобы начать расследование. И это уже серьезная история, как они будут двигаться и к кому они дойдут», — уточнила генпрокурор.

«И зачем еще мы это делаем. Нам важно сделать общую следственную группу. Общие следственные группы дают больше возможностей, больше мощностей и большей сохранности дел. Поэтому, я думаю, в конце недели у нас будут какие-нибудь хорошие новости по этому вопросу так же», — добавила она.

В настоящее время в Украине на всех пунктах пропуска на границе находятся прокуроры, занимающиеся исключительно одной категорией дел – военными преступлениями.

«Они опрашивают, как я говорю, а по факту – это допросы потерпевших, которые являются беженцами, которые пересекают границу, чтобы придать им статус пострадавшего. Это права этого лица, и он всегда может ознакомиться с ходом уголовного дела», — заявила Венедиктова.

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