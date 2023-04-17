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Стало известно, сколько Украина вернула пленных с самого начала полномасштабного вторжения РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Стало известно, сколько Украина вернула пленных с самого начала полномасштабного вторжения РФ

Координационный штаб по обращению с военнопленными ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек.

Обмен и обращение с военнопленными – это еще одно доказательство цивилизованности украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны.

Об этом пишет в сообщении в социальных сетях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Украина с 24 февраля 2022 впервые с начала войны, то есть с 2014, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

  • Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым по возможности безопасности.
  • Весной 2022 г. оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными.
  • 11 марта 2022 года был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны. Штаб координирует деятельность более десяти государственных институтов, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными.
  • Созданы условия для содержания военнопленных врага с соблюдением всех требований Женевских конвенций.
  • Урегулирована логистика военнопленного врага с момента задержания до доставки в лагерь. В этом процессе участвуют несколько силовых ведомств и участок ответственности каждого закреплен нормативно.

Напомним, что Украина в рамках пасхального обмена пленными вернула еще 130 человек. Он проходил в последние дни в несколько этапов.

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Дата публикации
Просмотры
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