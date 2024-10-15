Стало известно, сколько украинцев поддерживают создание правительства национального единства: опрос КМИС

Большинство украинцев считают, что ничего не изменится.

Создание правительства национального единства поддерживают 50% украинцев, которое предполагает объединение всех патриотических сил в парламенте и вне его.

Об этом говорится в свежем соцопросе Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, во всех регионах Украины ситуация схожая: около половины населения (46-53% в зависимости от региона) положительно относятся к этой инициативе. Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому и тех, кто ему не доверяет, также около половины поддерживают идею правительства национального единства.

Социологи спросили украинцев, считают ли они, что что-нибудь изменится после недавних кадровых перестановок в правительстве. Подавляющее большинство – 74% – считают, что ничего не изменится; 12% ожидают улучшения, а 6% — ухудшения деятельности правительства. Во всех регионах Украины большинство также считают, что ситуация останется неизменной.

Среди доверяющих Зеленскому больше оптимистов (19%), однако 64% все же считают, что в деятельности правительства ничего не изменится.

Опрос, проведенный с 20 по 27 сентября 2024 методом телефонных интервью, охватил 1001 совершеннолетнего респондента из всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышала 4,1%.

Напомним, Правительство национального единства — это возникшая в Украине идея вдохновленная примером Израиля, который создал такую коалицию во время конфликта с боевиками ХАМАС. Израильское правительство национального единства объединяет представителей разных парламентских групп для формирования широкой коалиции с целью объединения страны, привлечения международной поддержки и достижения победы над противником.

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