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Стало известно, сколько Украине нужно средств на разминирование территории

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стало известно, сколько Украине нужно средств на разминирование территории

Фото: Киевская городская военная администрация.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию будет стоить 37,4 млрд долларов.

Только потребности на текущий год достигают более 397 млн. долларов. Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом пишет правительственный портал.

«Призываем партнеров к активному взаимодействию. В частности, перспективным является формат патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Ведь гуманитарное разминирование будет способствовать возвращению на деоккупированные территории. И позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности, критической и транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Глава Правительства.

Премьер-министр поблагодарил всех, кто помогает. Европейский Союз, США, Канада и Япония, по его словам, сегодня являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. Привлечено 16 млн долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

По данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

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Дата публикации
Просмотры
106
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