Стало известно, сколько украинских детей изъяли соцслужбы в Европе

Из-за различий в законодательстве, в европейских странах встречаются случаи отнятия ребенка у людей, с которыми он находится.

На сегодняшний день таких случаев зафиксировано 240.

Об этом заявила представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью Радио Свобода.

Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут привлечь полицию и изъять ребенка из семьи.

«Здесь – недоработка со стороны Украины. Потому что мы должны сообщить людям, сказать: «Друзья, есть закон, он предполагает, что, например, в Германии вы должны сделать такие процедуры». Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, оказавшимся в такой ситуации», — пояснила чиновник.

«Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы попавшие в такую ситуацию получили две вещи – правовую помощь и перевод. Потому что дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика», – добавила она.

Родственники (отобранные дети – ред.) должны обязательно обратиться в консульский отдел, их проинформировать. Потому что именно консулы осуществляют официальное представительство Украины за границей.

"И также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека, мы возьмем этот вопрос на контроль, будем общаться с консулом, с международными партнерами для урегулирования этой ситуации", — резюмировала Ирина Суслова.

Напомним, россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, чьи родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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