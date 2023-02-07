Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано внутренее перемещенных лиц

Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила во время одного из телеинтервью, — пишет Минреинтеграция.

Она напомнила, что в Украине в настоящее время учтено 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц. Их реальное количество составляет около 7 миллионов.

По словам чиновника, государство всячески пытается поддерживать переселенцев. В прошлом году из бюджета выплатили 55 млрд гривен пособия на проживание. Они получают гуманитарную помощь, пищевые наборы, одежду, вещи первой нужды. Также успешно реализуется правительственный проект –Работа – возможность получения грантов по 6 программам.

«Но помощь не должна ограничиваться только этим. Она должна быть разносторонней. Это и социализация ВПЛ на новом месте жительства, и содействие их трудоустройству, и получение всех льгот, которые распространяются на остальных жителей. Они должны не ждать с протянутой рукой, а стать полноценными членами общин. В то же время, чувствовать собственную независимость, быть уверенными в ближайшем будущем себя, своих детей и родителей. Поэтому наша задача в 2023 году – найти как можно больше инструментов для этого. В том числе с помощью наших международных партнеров», – резюмировала Ирина Верещук.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году.

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