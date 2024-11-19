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Стало известно, сколько военных КНДР перебросили на Курщину

Стало известно, сколько военных КНДР перебросили на Курщину

Военные из Северной Кореи/Скриншот с видео

КНДР хочет получить технологии

Министерство обороны США обнародовало новые оценки по поводу участия северокорейских войск в войне против Украины на стороне РФ, заметив, что под Курск переброшено более 11 тысяч северокорейского контингента.

Об этом заявила во время брифинга для журналистов заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

"По нашим оценкам, вероятно, более 11 тысяч северокорейцев передислоцировались в Курскую область", — отметила представитель оборонного ведомства США.

Она отметила, что на прошлой неделе оценка численности военных КНДР составила от 10 до 11 тысяч.

При этом Сингх подтвердила, что, по данным разведки, россияне начали приобщать северокорейские подразделения к боевым действиям. По ее словам, в Пентагоне ожидают, что все они будут участвовать в боях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России сейчас находится более 11 тысяч северокорейских военных, участвующих в войне против Украины. Он призвал мир справедливо отреагировать на военных КНДР в РФ.

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