Стало известно, сколько зарабатывают прокуроры в разных регионах Украины

Зарплаты прокуроров Украины зависят не только от оклада, но и премий, надбавок и других факторов.

В Украине зарплаты прокуроров варьируются от 59 до 145 тысяч гривен в месяц в зависимости от должности и региона.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Заработки прокуроров в Украине варьируются в зависимости от занимаемой должности и региона. Например, начальник отдела окружной прокуратуры Черкасской области Владислав Джуган задекларировал годовой доход в 874 тысяч гривен, что составляет в среднем 72,8 тысяч гривен в месяц. Заместитель прокурора Черниговской области Игорь Юшин получил гораздо больше — 1 миллион 743 тысячи гривен в год, что равняется примерно 145,3 тысячи гривен в месяц. Кроме того, он ежемесячно получал 20,9 тысяч гривен пенсии.

В то время как прокуроры в небольших городах могут только завидовать этим цифрам. К примеру, прокурор Шепетовской окружной прокуратуры Роман Яруш задекларировал 718 тысяч гривен за прошлый год, что составляет около 59,8 тысячи гривен в месяц, а также получил 12 тысяч гривен в поддержку от Кабинета Министров.

В Конотопе прокурор Николай Сергиенко ежемесячно получает 66,7 тысячи гривен, а его коллега из Подольской прокуратуры Николай Кононенко — 83,4 тысяч гривен в месяц.

Зарплата прокуроров зависит не только от основного оклада, но и от премий, надбавок, выслуг лет и выполнения административных обязанностей. В Закарпатской областной прокуратуре большинство руководителей получают более 100 тысяч гривен ежемесячно. Например, прокурор Закарпатской области Анатолий Ковальчук зарабатывает 146,1 тысячи гривен в месяц, первый заместитель прокурора Иван Косей — 134,3 тысячи гривен, а начальник одного из отделов Андрей Малинич — 108,4 тысяч гривен. Прокурор отдела Александр Чулей получает 80,5 тысяч гривен в месяц.

Напомним, Комитет Верховной Рады по бюджету отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", по которым предлагалось отказаться от увеличения зарплат прокуроров.

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