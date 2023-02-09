Стало известно, сколько жителей осталось во временно оккупированном Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе остаются от 50 до 60 тысяч человек.
Это треть от населения до начала полномасштабного вторжения России.
Такую цифру озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров, — пишет Укринформ.
"Осталось 50 — 60 тысяч жителей, это примерно треть от количества, которое было до 24 февраля 2022 года", — отметил он.
Сейчас выехать из города можно через временно оккупированный Крым.
В то же время, Украина продолжает выплачивать зарплату, начислять пенсии и другие социальные выплаты жителям временно оккупированных территорий.
Но нет возможности доставлять гуманитарную помощь в увлеченные россиянами города, поселки и села.
Ситуация в Мелитополе
По словам мэра Ивана Федорова, в Мелитополе российские захватчики готовятся к уличным боям. Россияне начали расставлять бетонные конусы посреди центральных улиц и в жилых кварталах.
Россияне также усиливают фильтрационные меры. С 15 декабря кафиры прекратили выпускать людей из оккупации вообще.
В Мелитополе в результате взрыва ранения получил эксработник внутренней безопасности Нацполиции Украины, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами – ему оторвало ногу.
Читайте также: