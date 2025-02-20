Стало известно, в каких украинских городах могут появиться базы европейских миротворцев (карта)

Ожидается, что миротворцы будут размещаться вдали от нынешней линии фронта.

Европейские миротворцы могут быть размещены в Полтаве, Кривом Роге и Днепре.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

"Согласно англо-французскому плану, по меньшей мере 30 тыс. военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта. Вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", — говорится в сообщении.

Карта возможного размещения миротворцев в Украине / Фото: The Telegraph

План также предусматривает использование морских патрульных кораблей для мониторинга российских угроз в Черном море. Операция должна обеспечить безопасность коммерческих маршрутов и восстановить авиапространство для гражданских рейсов.

Также предусматривается введение "защитного механизма США" для сдерживания российской агрессии, который будет включать американские истребители в Румынии и Польше.

"Гораздо большие многонациональные сухопутные силы также могут базироваться на восточных границах НАТО, чтобы в случае необходимости продвинуться для защиты европейских войск в Украине", — говорится в материале.

Однако планы могут столкнуться с сопротивлением Германии, Испании и Италии.

Напомним, Стармер представит Трампу свой план по Украине.

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