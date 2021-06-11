Стало известно, выйдут ли Байден и Путин после саммита на совместную пресс-конференцию

По информации CNN, планы по программе мероприятий на встрече Байдена с Путиным на стадии окончательного согласования.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент России Владимир Путин могут не провести совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве 16 июня. Сейчас американская администрация к этому мероприятию не проводит подготовки, но планы насчет этого еще могут измениться.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента.

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Причины этого решения неизвестны. Уточняется, что сама программа саммита пока не сформирована и должна быть скорректирована. По словам чиновников, участвующих в подготовке саммита, по состоянию на пятницу, совместной пресс-конференции Байдена и Путина не ожидается.

"Пока не ожидается, что президент Джо Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что программа мероприятия еще разрабатывается и все может измениться.

"Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", — прокомментировал ситуацию советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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