Стамбул — сплошной фарс: военный обозреватель назвал единственное, что заставит РФ пойти на переговоры

Путин, который сам предложил переговоры, на встречу не прилетел / © Associated Press

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Россия тянет время и совсем не настроена на какие-либо серьезные переговоры и даже договоренности, доказавшие действия Кремля 15 мая. Речь идет о переговоры по Стамбулу.

Об этом сказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

«До Стамбула и во время Стамбула — один сплошной фарс. И после Стамбула он будет также», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, очевидно, что РФ тянет время и совсем не настроена на какие-либо серьезные переговоры или даже договоренности.

«Единственное, что может заставить врага пойти на переговоры — это либо неспособность наступать дальше, либо серьезное обрушение обороны, которое чревато проблемами стратегического характера», — объяснил Мирошников.

Однако, по его словам, ни то, ни другое даже в среднесрочной перспективе не усматривается.

Он также предупредил о масштабных наступлениях врага.

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«После летне-осенней кампании враг будет атаковать и зимой. И весной. Как я уже раньше говорил — им чихать на потери, санкции и экономику. Они будут пить воду из лужи, но не откажутся от захвата наших территорий», — добавил обозреватель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая 2025 года. Ведь российский диктатор Путин, сам предложивший переговоры, на встречу не прилетел. А переговоры инициировал, прежде всего, для того, чтобы отсрочить санкции Запада.

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