"Стамбульских соглашений" никогда не существовало – Зеленский

Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом территориальных реалий и на основе так называемых стамбульских соглашений. На что президент Украины Владимир Зеленский ответил, что "стамбульских соглашений" никогда не существовало.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского Совета.

"Был ультиматум Российской Федерации в первый же день оккупации нашего государства в 22 году. И их гонцы нам показывали детали этого ультиматума. Этих гонцов в Украине нет, они уже бежали в Россию или за границу. В любом случае, Украина не согласилась на ультиматум Российской Федерации. Они пробовали делать следующие шаги, где-то смягчать свои позиции по этому ультиматуму. И это были встречи, мне кажется, в Беларуси и Турции. И все эти встречи они назвали "стамбульскими соглашениями". Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало. Был ответ на ультиматумы Российской Федерации", – отметил он.

По словам Зеленского, Путин – старый фантазер, живущий в своем аквариуме.

"Стамбульских соглашений никогда не существовало. Существовал только ультиматум РФ по захвату наших территорий", – уточнил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Путина отморозком после того, как тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником".