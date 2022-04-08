Stand for Ukraine: Зеленский анонсировал акцию в поддержку украинцев в Варшаве

Stand for Ukraine: Зеленский анонсировал акцию в поддержку украинцев в Варшаве

По словам президента, в рамках акции соберут деньги в поддержку украинских переселенцев.

Президент Владимир Зеленский анонсировал на 9 апреля в Варшаве массовую акцию Stand for Ukraine в поддержку украинцев, в частности, переселенцев.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 9 апреля.

"Готовимся к завтрашней массовой акции в Варшаве, которая состоится в рамках инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо Stand for Ukraine. Это о поддержке для украинцев, для наших переселенцев – все средства только для наших, все средства в поддержку украинцев. Слава Украине!" – рассказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Напомним, 8 апреля Урсула фон дер Ляйен вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем побывали в Украине, в том числе посетили Бучу, где российские войска совершили массовые военные преступления.

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