StandUpForUkraine: Зеленский пообщался с Трюдо и поблагодарил Канаду за финансовую поддержку

StandUpForUkraine: Зеленский пообщался с Трюдо и поблагодарил Канаду за финансовую поддержку

Канада выделила 1 млрд CAD финансовой помощи и $500 млн дополнительной оборонной поддержки,

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой канадского правительства Джастином Трюдо.

Об этом глава украинского государства сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

Провел телефонный разговор с @JustinTrudeau. Поблагодарил за поддержку инициативы #StandUpForUkraine, за 1 млрд CAD финансовой помощи и $500 млн дополнительной оборонной поддержки. Вместе сильнее! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 9, 2022

"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Поблагодарил за поддержку инициативы #StandUpForUkraine, за 1 млрд CAD финансовой помощи и $500 млн дополнительной оборонной поддержки. Итого сильнее", — написал Зеленский.

«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием”, — заметил ранее Трюдо.

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