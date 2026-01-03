Станет 2026-й финалом войны в Украине и какими будут последствия: прогноз британского полковника

Почему 2026 год может стать началом конца эпохи Путина / © ТСН.ua

Хотя это пока кажется маловероятно на первый взгляд, в 2026 году в Украине действительно может воцариться мир, а российский диктатор Владимир Путин, годами выстраивавший вертикаль единоличной власти, может столкнуться с серьезными угрозами своему режиму.

Об этом пишет британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Гемиш де Бреттон-Гордон для издания The Telegraph.

По словам полковника, заявления Дональда Трампа о том, что мирное соглашение с Украиной заключено на 95 процентов, повторенных Владимиром Зеленским, явно вызвали панику в Москве. Эта паника проявилась в привычных кремлевских манерах: грубая дезинформация, неправдоподобные нарративы и все более отчаянное поведение.

В качестве примера он называет российский фейк о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

В свою очередь ЦРУ сообщило президенту США, что это почти наверняка была операция под чужим флагом.

«Это неловкая и коварная попытка сорвать мирный процесс, быстро ускользающий из-под контроля Кремля. Еще более разрушительным для Путина является то, что его собственное население начинает сомневаться в этом нарративе. Когда пропаганда рушится изнутри, режимы быстро меняются», — считает Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Военный объясняет: Путин понимает, что единственный рычаг оставшегося у него влияния — это забить клин между Трампом и Зеленским. В течение большей части прошлого года Вашингтон выглядел приверженным позициям Москвы. Это изменилось. Сегодня Трамп заметно менее восприимчив к манипуляциям Кремля, чем несколько недель назад. Тихое, но эффективное взаимодействие так называемой «коалиции желающих», похоже, ведет Белый дом к миру, хотя и несовершенному для Украины, но гораздо хуже для Москвы.

Эксперт признает, что предложенное урегулирование остается крайне непривлекательным для Киева. Украина, в которую было незаконно вторгнуто почти четыре года назад, уступит около 17 процентов своей суверенной территории, согласится на ограничение своих вооруженных сил и столкнется с дальнейшим исключением из НАТО. Однако стратегические перспективы для России резко ухудшились. Путин преследовал цель покорить Украину за три дня; вместо четырех лет и примерно 1,5 миллиона жертв, он добился провала в промышленных масштабах.

Важнейшим является то, что гарантии безопасности США и НАТО, продленные на 15 лет, фактически являются защитой НАТО. Еще более тревожным для Кремля открытое обсуждение Трампом присутствия западных войск на местах. Это самый плохой вариант развития событий для Путина. Никакие манипуляции, даже на пике мощности кремлевской пропагандистской машины, не смогут замаскировать такой результат во что-то другое, чем поражение.

Экономика РФ на грани краха

Экономические последствия не менее поразительны.

«Учитывая замороженные линии фронта, именно Трамп, а не Путин, будет вести переговоры с Киевом о доступе к редкоземельным полезным ископаемым на Донбассе. Добавьте к этому возможное изъятие замороженных российских активов на сумму 200 миллиардов долларов, и уже переживающая стремительное падение российская экономика выглядит все более неустойчивой», — пишет британский полковник в отставке.

Он отмечает, что США и остальные страны НАТО имеют достаточные воздушные и наземные силы для обеспечения безопасности Украины, если решат действовать вместе.

Угроза ядерной войны

Беспокойство по поводу ядерной эскалации сохраняется. Однако де Бреттон-Гордон обратил внимание, что обычные ядерные угрозы Кремля почти исчезли за последние недели. Это не случайность. Москва понимает, что бряцание ядерным оружием больше не запугивает европейских лидеров, и что взаимно гарантированное уничтожение остается актуальным сегодня, как и за последние 80 лет.

«Впервые за многие годы есть подлинные основания для осторожного оптимизма. Если Трамп будет продолжать давить на Путина, а европейские государства НАТО продолжат восстанавливать надежную военную мощь, единственный уважаемый Кремль язык, то 2026 год все же может принести справедливый и крепкий мир для Украины», — подытожил де Бреттон-Гордон.

