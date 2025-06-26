Станет ли Канада 51-м штатом США: в МИД ответили

Анита Ананд / © Getty Images

В МИД Канады подчеркнули, что государство никогда не станет 51-м штатом США. Она продолжит отстаивать суверенитет.

Об этом сказала министр иностранных дел Канады Анита Ананд на пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем в Берлине 26 июня, сообщает корреспондент «Укринформа».

Она дала четкий ответ канадской стороне американцам:

"Мы никогда не будем 51-м штатом США. Мы будем всегда отстаивать суверенитет Канады, ее независимость и территориальную целостность", - подчеркнула представитель канадского правительства.

Ананд добавила, что отношения ее государства и США «связаны географией вдоль 49-й параллели», продолжались сотни лет и будут продолжаться и дальше.

Дипломатка отметила, что Канада будет делать акцент на двусторонних и многосторонних отношениях по всему миру.

Ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении Канады в 51-й штат.

«Думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, какое-то время он стремился к Канаде», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Еще в мае посол США Питер Хукстра сообщал, что Трамп «больше не говорит» о присоединении Канады, хотя вскоре после этого Трамп написал в соцсетях, что Канада могла бы выиграть от участия в американской системе ПРО как 51-й штат.