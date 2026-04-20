Станет ли Украина членом ЕС: в Берлине и Париже готовят «символическое вступление» — что он будет предусматривать

«Символическое» вступление: Париж и Берлин предлагают Украине «членство без права голоса и денег» — FТ

Франция и Германия предлагают для Украины «символическое» членство в ЕС — без доступа Киева в бюджет блока, субсидий для сельского хозяйства и права голоса, пока он не станет полноправным членом блока.

Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, Германия и Франция готовы предоставить Украине «символические» преимущества на этапе, не включающем ни сельскохозяйственные субсидии ЕС, ни право голоса.

Тем самым они не оправдывают надежд Киева на ускоренное вступление после возможного мирного соглашения с Россией.

Президент Владимир Зеленский стремится к членству в ЕС как одному из ключевых бонусов любого мирного соглашения, настаивая на том, чтобы Украина присоединилась к блоку уже в 2027 году. Однако крупнейшие государства ЕС скептически отнеслись к предложениям Европейской комиссии фактически сломать медленный и бюрократический процесс расширения, чтобы дать Киеву быстрые преимущества.

Немецкие и французские предложения, изложенные в отдельных документах, с которыми ознакомилось FT, развеивают любые надежды Киева на то, что стране, страдающей войной, может быть предоставлен привилегированный статус в стремлении присоединиться к ЕС.

Германия настаивает на статусе «ассоциированного членства» — при котором Киев будет принимать участие во встречах министров и лидеров стран, но не будет иметь права голоса и «не будет иметь автоматический доступ» общего бюджета ЕС.

Франция называет такую промежуточную форму членства «статусом интегрированного государства», при котором доступ к «Общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как политика сплочения… должен быть отложен до этапа после вступления».

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наложившего вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс. Однако большинство членов ЕС имеют глубокие опасения, что предоставление Киеву и другим кандидатам ускоренного вступления перевернет политическую динамику блока и подорвет ценность членства.

В предложении Германии говорится, что новый статус будет иметь «символическую силу через название» и может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать «длительных процедур».

Однако упрощенный вариант членства будет включать пункт ЕС о взаимной обороне, который рассматривается как одно из ключевых преимуществ для Киева, учитывая, что членство в НАТО не рассматривается в ближайшем будущем.

Но «автоматического применения бюджета не будет», а такие страны, как Украина, будут постепенно привлекаться к программам финансирования ЕС «в соответствии с прогрессом переговоров и переходными правилами».

Самое главное, что обе страны отмечают, что эта упрощенная версия не является альтернативой полноценному членству, а «легким в реализации существенным сокращением к нему», которое «сыграет роль ускорителя на этом пути», как выразились в Париже и Берлине.

Ранее издание Politico написало, что в Брюсселе поставили крест на плане скорейшего вступления Украины в ЕС.