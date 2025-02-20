Администрация Дональда Трампа требует от Украины передать более 50% доходов от минеральных ресурсов, портов и другой инфраструктуры страны в качестве компенсации за военную помощь, предоставленную США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, это предложение, фактически напоминающее военные репарации, было сформулировано так, чтобы его отклонили, что позволяет Трампу изобразить Украину и ее президента Владимира Зеленского как проблему в переговорах.

"Если вы не верите, что более сильные страны должны иметь право вторгаться в более мелкие, опустошать города, убивать и пытать мирных жителей в этом процессе, то Трамп достиг новой низшей точки безнравственности на своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго во вторник. Он не только удвоил насмешки по поддержке ы, но и обвинил его в развязывании войны", – пишет обозреватель.

На фоне этого давления Киев и Брюссель не были приглашены на встречу в Эр-Рияде между администрацией Трампа и Кремлем. Высокопоставленные чиновники США и России обсуждали между собой глобальные отношения, оставив украинский вопрос в стороне.

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Издание отмечает, что Трамп, похоже, уже согласился на основные требования Москвы – заблокировал вступление Украины в НАТО, исключил возвращение оккупированных территорий и поддержал идею проведения выборов в Украине во время совпадающей с тезисами Кремля о "денацификации" Киева.

Bloomberg обращает внимание на присутствие в Эр-Рияде Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, близкого к Владимиру Путину. Дмитриев заявил, что США потеряли 300 миллиардов долларов из-за войны и санкций и намекнул, что американские компании могут вернуться на российский рынок уже во втором квартале этого года.

Издание отмечает, что для Кремля это вопрос не только политических уступок, но и экономического давления: Россия может предложить США выгодные условия возвращения на ее рынок, что станет еще одним рычагом в переговорах.

По данным Bloomberg, из 457 американских компаний, работавших в России до 2022 года, только 23 до сих пор продолжают работать в обычном режиме, в то время как большинство прекратили или сократили свою деятельность. Утрата Exxon Mobil своей 30% доли в российском нефтяном проекте была оценена в 4 миллиарда долларов, и Путин может предложить ее возвращение.

Снятие санкций, по словам госсекретаря Марко Рубио, пока не рассматривается без финального соглашения. Однако, как отмечает эксчиновник Госдепартамента Дэниел Фрид, администрация Трампа ведет себя так, будто проводит всеобщую "перезагрузку" отношений с Россией, а не работает над мирным урегулированием в Украине.

Встреча в столице Саудовской Аравии подтвердила смену приоритетов администрации Трампа: Украина все больше рассматривается как второстепенный вопрос в более широких переговорах между США и Россией. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что стороны договорились возобновить дипломатические и экономические связи, создав переговорные группы, которые впоследствии будут обсуждать украинский вопрос.

На этом фоне Киев очутился под давлением Вашингтона. По данным Bloomberg, администрация Трампа требует от Украины передать более 50% всех доходов минеральных ресурсов, портов и инфраструктуры в качестве компенсации за военную помощь. Это фактически напоминает военные репарации, которые победители навязывают проигравшим.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп продолжил свою риторику, совпадающую с кремлевскими нарративами. Он снова выразил скептицизм по поддержке Киева и призвал Украину провести выборы, фактически поддерживая требование Москвы об изменении власти в Киеве.

Трамп также заявил, что Украина "могла избежать войны", подписав соглашение с Россией, и обвинил Зеленского в продолжении конфликта. Его слова стали частью более широкой кампании по дискредитации украинского президента, которого он стал называть "диктатором".

Трамп продолжил распространять дезинформацию о финансовой помощи США Украине. Он заявил, что Америка предоставила Киеву 350 миллиардов долларов, хотя реальные данные, собранные немецким Кильским институтом мировой экономики, показывают, что эта сумма не превышает 119 миллиардов долларов.

Кроме того, США далеко не являются основным донором Украины в военное время. По доле ВВП они занимают лишь 15 место среди 20 крупнейших стран-доноров, и Европа в целом выделила больше ресурсов в поддержку Киева.

На фоне этих событий в переговорах активную роль играл Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций и близкий соратник Путина. Его задачей было представить Россию как выгодного экономического партнера для США после войны.

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По словам Дмитриева, из-за санкций американские компании потеряли 300 миллиардов долларов на российском рынке, и он предположил, что они могут вернуться уже во втором квартале этого года. Это еще один сигнал о том, что администрация Трампа рассматривает возможность снятия санкций с России в рамках более широких договоренностей.

Вся эта ситуация создает почву для дальнейших уступок Москве, в то время как позиция Украины в переговорах ослабляется. Требования Трампа относительно передачи контроля над украинскими ресурсами, его заявления о невозможности возвращения территорий и поддержки проведения выборов в разгар войны все больше склоняются к выгодному для Кремля сценарию.