«Станут инструментом для «ускоренной демобилизации» россиян», — «Украинская команда» передала партию дронов-камикадзе 72 бригаде

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

Украинская команда поздравляет наших защитников с Днем Сухопутных войск Украины! Передали еще одну партию дронов-камикадзе и наземную станцию управления беспилотниками 72-й бригаде имени Черных Запорожцев. Эти ребята – настоящие герои. Они защищали Киев, увольняли Бучу и Херсон, сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас защищают Украину в одном из самых горячих направлений», — говорится в сообщении «Украинской команды».

Волонтеры отметили, что ранее также поставляли этой бригаде беспилотники.

«Наш волонтерский штаб не в первый раз помогает дронами «черным запорожцам». И мы точно знаем, что в их руках наши дроны-камикадзе станут эффективным инструментом ускоренной демобилизации врагов», — подчеркнул руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона «Украинская команда» собрала средства почти на 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления БПЛА. Также сообщалось, что волонтеры Украинской команды привезли дроны-камикадзе на передовую бойцам нескольких подразделений на Лиманском и Бахмутском направлениях.