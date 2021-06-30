"Старая песня": в МИД прокомментировали слова Путина о якобы "внешнем управлении" Украина

Кулеба говорит, что Путин мечтает решать вопросы Украина без ее участия.

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы вопрос Украины решались в Москве. Однако в Украине никто не будет решать его судьбу, кроме ее граждан.

Об этом заявил МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопрос Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих", — написал он.

Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ему надо понять, о чем говорить. По словам Путина, Зеленский "отдал Украину под внешнее управление" поэтому он не понимает, есть ли смысл с ним встречаться.

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.

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