Стармер давит на Байдена ради 20 млрд для Киева и разрешения на удары по РФ — Telegraph

Глава британского правительства Кир Стармер настаивает на личной встрече с лидером США Джо Байденом во время саммита G20 в Бразилии на следующей неделе. Британский премьер хочет успеть получить поддержку для Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Об этом сообщает The Telegraph.

Тему расширения возможностей использования Storm Shadow Стармер уже обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время переговоров в Париже. Лидеры провели 20-минутный разговор лицом к лицу без помощников, что свидетельствует о деликатности вопроса.

Украина может использовать британско-французские ракеты Storm Shadow только для ударов по российской границе, но не вглубь территории РФ. Системы наведения этих ракет частично используют американские технологии, поэтому требуется разрешение США.

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Что касается финансовой помощи, то речь идет о части пакета в 50 миллиардов долларов, который страны G7 согласовали для Украины еще в июне. США пообещали выделить 20 миллиардов, но до сих пор этого не сделали.

В поддержку расширения возможностей использования Storm Shadow выступил и главный маршал британской авиации Ричард Найтон. Он подчеркнул, что "альтернатива победе Украины немыслима" и будет "зеленым светом для агрессоров повсюду".

В европейских столицах обеспокоены тем, что по возвращении в Белый дом 20 января Трамп может заставить Украину отказаться от оккупированных территорий ради мирного соглашения. Он уже пообещал прекратить конфликт в первый день своего президентства.

Ожидается, что британский министр иностранных дел Дэвид Лемми также поднимет вопрос выполнения финансовых обязательств на встрече глав МИД стран G7 в Риме в этом месяце.

Сам Стармер, комментируя ситуацию, подтвердил поддержку Украины "сколько нужно", но отказался раскрывать детали военных вопросов: "Я всегда говорил, что мы поддерживаем Украину сколько угодно, и мы этого придерживаемся. Я также говорил, что в ряде случаев нам нужно поставить Украину в лучшую возможную позицию".

Напомним, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егор Чернев ранее заявил, что администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.

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