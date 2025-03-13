Стармер и Макрон готовят план с гарантиями безопасности для Украины – Bloomberg

Идея, в частности, предусматривает размещение западных войск в Украине, которое бы поддержал президент США Дональд Трамп.

Франция и Великобритания хотят усилить позиции Украины на переговорах. Президент США Дональд Трамп тем временем стремится к урегулированию войны с Россией.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Два ядерных государства Европы разрабатывают план гарантий безопасности для Киева, в то время как Москва настаивает на значительном сокращении украинской армии в рамках возможных договоренностей. В среду в Париже состоялась встреча министров обороны пяти ведущих европейских стран, где была согласована поддержка Украины на фоне изменений в политике США", — говорится в сообщении.

Премьер Великобритании Кир Стармер и его французский коллега Эммануэль Макрон обсуждают создание международной коалиции из 37 стран для поддержки Украины.

"В случае достижения мирных договоренностей государства Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, военные силы, самолеты или корабли для защиты Украины от дальнейшей российской агрессии", — пишет издание.

В ближайшие дни военное руководство представит подробные варианты размещения миротворческих сил для рассмотрения Стармером и Макроном. Все предложения будут обсуждены с другими мировыми лидерами.

Впоследствии наработка будет передана президенту США. Союзники надеются убедить Вашингтон взять на себя обязательство в сфере воздушной разведки и защиты границ без привлечения американских военных.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной над планом прекращения огня, который затем представят США.

Великобритания и Франция создадут "коалицию желающих" для предоставления гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Обе страны готовы направить миротворцев в Украину при предоставлении гарантий безопасности со стороны США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и устойчивый мир.

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