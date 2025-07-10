Стармер и Макрон открыли саммит коалиции желающих: первые заявления

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон / © Getty Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с партнерами открыли саммит коалиции желающих по предложенной миротворческой миссии для сдерживания России от будущих атак на Украину.

Об этом пишет Sky News.

Стармер заявил, что президент России Владимир Путин «отвернулся» от идеи прекращения огня.

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«Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. Владимир Зеленский продемонстрировал настоящее лидерство в этом вопросе. Путин в ответ действует абсолютно варварски», — высказался британский премьер.

Он отметил, что хотя коалиция готова поддержать мир в будущем, лидеры должны изменить фокус — от подготовки к миру до его достижения. По словам Стармера, это означает: «заставить Путина сесть за стол переговоров».

В свою очередь Макрон сказал, что коалиция должна сделать «все возможное», чтобы Украина могла сопротивляться России. Относительно прекращения огня президент Франции отметил: «Здесь нам нужен новый подход».

К слову, накануне издание Politico писало, что во взаимоотношениях между Макроном и Стармером появились признаки напряженности. Это может поставить под угрозу единство коалиции желающих. Французские чиновники признали, что эта коалиция потеряла четкий стратегический вектор, а часть ответственности за это возлагают на Британию.

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Заметим, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его государство готово отправить военных в Украину для «усиления» прекращения огня в рамках воплощения планов коалиции желающих.