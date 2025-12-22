- Дата публикации
Стармер и Трамп обсудили войну в Украине и усилия по достижению справедливого мира
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили войну России против Украины и международные усилия по ее завершению.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 22 декабря, провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Как сообщили в пресс-службе британского правительства, лидеры начали разговор с обсуждения войны в Украине. Стармер проинформировал Трампа о работе так называемой «коалиции желающих», целью которой является поддержка любого будущего мирного соглашения и обеспечения справедливого и длительного завершения боевых действий.
На Даунинг-стрит отметили, что стороны сосредоточились на международных усилиях по достижению стабильного мира в Украине.
Кроме того, во время телефонного разговора Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа.
Также премьер-министр Великобритании сообщил президенту США о назначении нового британского посла в Вашингтоне – Кристиана Тернера.
Между тем, спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.