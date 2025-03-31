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Стармер и Трамп провели телефонный разговор: обсуждали Украину
Стороны согласились поддерживать тесный диалог в дальнейшем.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российскую агрессию против Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.
В сообщении указывается, что стороны обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и США и договорились продолжить диалог.
Также Трамп и Стармер обсудили вопросы российской агрессии против Украины. Премьер Британии рассказал президенту США о продуктивных дискуссиях на состоявшейся 27 марта встрече "Коалиции желающих" в Париже.
Кроме того, стороны согласились с тем, что необходимо продолжать оказывать давление на российского диктатора Путина, чтобы заставить его прекратить войну против Украины.
"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится на сайте британского правительства.
Ранее сообщалось, что Трамп намекает Путину на санкции из-за затягивания Москвой переговоров по прекращению огня в Украине.
Мы ранее информировали, что Европа пытается удержать рычаги влияния , пока Трамп ведет переговоры с Кремлем .