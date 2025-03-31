Стармер и Трамп провели телефонный разговор: обсуждали Украину

Дональд Трамп и Кир Стармер / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российскую агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В сообщении указывается, что стороны обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и США и договорились продолжить диалог.

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Также Трамп и Стармер обсудили вопросы российской агрессии против Украины. Премьер Британии рассказал президенту США о продуктивных дискуссиях на состоявшейся 27 марта встрече "Коалиции желающих" в Париже.

Кроме того, стороны согласились с тем, что необходимо продолжать оказывать давление на российского диктатора Путина, чтобы заставить его прекратить войну против Украины.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится на сайте британского правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп намекает Путину на санкции из-за затягивания Москвой переговоров по прекращению огня в Украине.

Мы ранее информировали, что Европа пытается удержать рычаги влияния , пока Трамп ведет переговоры с Кремлем .