Стармер на грани отставки: 40 депутатов требуют увольнения, кто может его заменить

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в эпицентре политического кризиса: около 40 депутатов-лейбористов требуют объявить дату его отставки. Пока лидер партии готовит решающую речь о сближении с ЕС, его потенциальные преемники уже начали скрытую борьбу за власть.

Об этом сообщает The Guardian.

Стармер в ближайшие сутки может оказаться в центре серьезной борьбы за свое политическое будущее, тогда как возможные конкуренты внутри Лейбористской партии — от Уэса Стритинга до Анджелы Рейнер — уже начинают готовиться к потенциальной гонке за лидерство.

Реклама

Премьер Британии планирует 11 мая попытаться удержать свои позиции благодаря речи, в которой пообещает «взяться за большие вызовы», стоящие перед государством в вопросах экономики, энергетики, обороны и отношений с Европой.

Впрочем, 10 мая положение Стармера заметно осложнилось после того, как около 40 депутатов-лейбористов призвали его назвать дату отставки. Среди них — много союзников мэра Большого Манчестера Энди Бернема, которые стремятся усилить давление на главу правительства и добиться его ухода.

Кто может заменить Стармера?

После неудачных результатов местных выборов, где партия потеряла часть поддержки в пользу Reform UK и Партии зеленых, потенциальные претенденты на должность лидера начали действовать активнее.

«Уэс не собирается бросать вызов Киру, но он готовится на случай, если все развалится», — отметил один из соратников Стритинга.

Реклама

По информации источников, глава Минздрава уже донес свою позицию до Даунинг-стрит. При этом он не хочет становиться первым, кто открыто выступит против премьера, хотя часть его сторонников призывает воспользоваться моментом после выступления Стармера и перейти в наступление.

Рейнер, которая ранее была вице-премьером, представила собственный план изменений и подчеркнула, что Стармеру нужно «ответить на вызов времени». Ее окружение уверяет, что окончательного решения об участии в борьбе за лидерство она еще не приняла, однако готова к такому развитию событий.

Кроме того, Рейнер поддержала идею возвращения Бернема в парламент. Если ему позволят баллотироваться в Палату общин, именно его будут считать основным кандидатом на замену Стармеру. В случае же, если возвращение Бернема не состоится, среди представителей левого крыла партии может начаться борьба за его поддержку.

У Стармера еще есть шанс вернуть поддержку избирателей

Комментируя ситуацию от имени правительства, министр по делам бизнеса Питер Кайл заявил, что у Стармера еще есть шанс вернуть поддержку избирателей в регионах, которые партия потеряла в пользу Reform UK. В то же время, по его словам, для этого премьер должен продемонстрировать решительность и смелость в своем обращении.

Реклама

«Я действительно верю, что это возможно. Я не говорю, что это легко, и не говорю, что это точно произойдет. Я говорю, что это возможно. И это тот момент, когда Кир начнет демонстрировать… что он готов ответить на вызов и на масштаб этого вызова. Но я также признаю, что после выборов на прошлой неделе окно возможностей сузилось… Поэтому он должен очертить направление и продемонстрировать масштаб решимости в своем выступлении», — рассказал Кайл.

Он также отметил, что после прихода к власти правительство «слишком сильно сосредоточилось на трудностях», из-за чего в обществе усилились пессимистические настроения. По мнению министра, это необходимо изменить, в частности путем активизации отношений с Европой.

Часть депутатов, которые призывают Стармера объявить дату своего ухода, поддерживают Бернема. Однако их стратегия может дать противоположный результат, ведь быстрый старт борьбы за лидерство, скорее всего, сыграет на руку Стритингу, Рейнер или другим влиятельным членам правительства, среди которых Эд Милибенд.

На фоне напряженной ситуации внутри партии депутат-лейбористка Кэтрин Уэст продолжает собирать подписи в поддержку так называемого «технического» кандидата в случае, если премьер не объявит график своей отставки. Идея заключается в том, чтобы стимулировать других претендентов официально вступить в борьбу.

Реклама

Несмотря на то, Вест не считают серьезной претенденткой на лидерство, она пытается заручиться поддержкой 80 депутатов-лейбористов, чтобы как можно быстрее запустить процедуру выборов нового главы партии. Хотя сторонники Бернема также стремятся к отставке Стармера, они пытались убедить Вест отказаться от своей инициативы, поскольку это может лишить Бернема времени на возвращение в парламент. Один из депутатов из лагеря Бернема признал: «Все пошло не по плану. Это не должно было работать в пользу Веса».

Другой парламентарий охарактеризовал действия Вест как хаотичные и «похожие на одну из тех лошадей, бесконтрольно мчащихся на Grand National».

Кайл также выступил против возможного возвращения Бернема в парламент, подчеркнув, что тот обещал завершить свою каденцию на посту мэра.

«Я думаю, что такие обещания действительно важны», — заявил он.

Реклама

Речь Стармера — чего ожидать

Стармер 11 мая попытается остановить волну слухов о возможной потере должности с помощью речи, в которой пообещает определить курс своего правительства через «возвращение Британии в центр Европы».

«Чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, постепенных изменений недостаточно. В вопросах экономического роста, обороны, Европы, энергетики — нам нужен более масштабный ответ, чем мы ожидали в 2024 году, потому что сейчас — не обычные времена», — скажет премьер.

Также он планирует заявить: «Это лейбористское правительство будет определяться восстановлением наших отношений и возвращением Британии в центр Европы. Чтобы мы были сильнее в экономике, торговле, обороне — во всем».

Среди лейбористов мало кто верит в способность Стармера восстановить авторитет

Министр образования Бриджит Филлипсон накануне встала на защиту Стармера, заявив, что его отстранение было бы ошибкой, даже несмотря на то, что избиратели нанесли партии «серьезный удар» на выборах, а много людей остались «глубоко разочарованными».

Реклама

Однако среди депутатов-лейбористов немного тех, кто верит в способность Стармера восстановить свой авторитет. Один из источников в рядах правительства отметил: «К Киру еще остается определенная лояльность, но [кабинет] уже на грани терпения».

Кроме того, парламентарии недовольны слабой реакцией премьера на кризис, который все сильнее охватывает партию как с правого, так и с левого политического фланга.

На фоне угрозы потери власти Стармер дал интервью Observer, в котором заявил, что стремится оставаться премьером в течение двух сроков или 10 лет. В то же время он пытается обновить свою команду, вернув бывшего премьер-министра Гордона Брауна в качестве советника по финансовым вопросам, а бывшую заместительницу лидера лейбористов Гарриет Гарман — в качестве советника по вопросам женщин и девушек.

«У него кожа носорога, и он не чувствует настроений. Невозможно понять, как он может оправиться после этого», — заявил один из депутатов, который поддерживает возвращение Бернема.

Реклама

В партии также считают, что борьба за лидерство может развиваться непредсказуемо, и не исключают участия таких политиков, как Филлипсон, Иветт Купер, Шабана Махмуд или Ал Карнс.

Лейбористы готовятся к обсуждению дальнейшего курса правительства

Лейбористы уже готовятся к масштабному обсуждению дальнейшего курса правительства. На этой неделе Labour Growth Group намерена представить Даунинг-стрит собственный план «нового экономического соглашения», который, среди прочего, предусматривает повышение налога на прирост капитала для финансирования сокращения национального страхового взноса на 2%.

«Лейбористы все еще могут победить в 2029 году, но только если мы превратим теплые слова о работающих людях в радикальные и срочные действия. Избиратели четко хотят знать, на чьей мы стороне и что готовы менять. К этим идеям стоит отнестись серьезно, ведь они непосредственно обращены к людям, ради которых Лейбористская партия была избрана», — подчеркнул один из министров правительства.

Анджела Рейнер также представила пакет инициатив для экономического обновления страны — это ее первое масштабное выступление после выборов.

Реклама

«То, что мы делаем, не работает, и это нужно изменить. Возможно, это наш последний шанс», — заявила Рейнер.

Кроме того, она подчеркнула, что Стармер «должен ответить на вызов времени и предложить изменения, в которых нуждается наша страна», а также призвала признать ошибочным блокирование возвращения Бернема в парламент.

Говоря о будущем Лейбористской партии, Рейнер предупредила, что партия рискует «превратиться в партию состоятельных людей», а скандал вокруг Питера Мендельсона, по ее мнению, продемонстрировал «токсичную культуру кумовства».

Часть представителей левого крыла призывает Эда Милибенда выдвинуть свою кандидатуру в качестве альтернативы, считая, что у Рейнер нет достаточной поддержки среди избирателей, а также из-за того, что налоговое расследование в отношении нее со стороны британской налоговой службы до сих пор не завершено.

Реклама

К слову, в феврале сообщалось, что Стармер рискует должностью из-за скандала вокруг связей посла в США Питера Мендельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Дипломат мог передавать преступнику секретную информацию во время кризиса в 2008 году. Премьер Британии признал в парламенте, что знал о дружбе Мендельсона и Эпштейна до назначения, что спровоцировало бунт среди лейбористов. Экс-посол, который находится под следствием, вышел из партии, а полиция заблокировала часть документов из-за расследования шпионажа в пользу Эпштейна.

Новости партнеров