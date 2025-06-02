Стармер назвал Россию "постоянной угрозой" и призвал НАТО быть начеку

Кир Стармер / © Associated Press

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Великобритания должна быть "готова к боевым действиям", потому что угрозы растут, а в мире усиливается нестабильность. В частности, из-за таких стран как Россия.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время общения с журналистами, сообщает The Guardian.

По его словам, Лондон должен усилить свой вклад в НАТО и ввести инновации в "темпе военного времени". Стармера попросили прокомментировать предупреждение Берлина, что РФ может вторгнуться в страну-член НАТО уже в течение следующих четырех лет.

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На это британский премьер ответил, что он "очень внимателен к постоянной угрозе со стороны России - как в контексте войны в Украине, так и более широких угроз". По его словам, Россия уже угрожает нашему небу и нашим водам, кибератаки, поэтому это реальная угроза, с которой мы имеем дело.

"Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это - подготовиться к конфликту", - заявил Стармер.

Заметим, что реформа оборонной политики Великобритании происходит тогда, когда в Лондоне усомнились в готовности США гарантировать безопасность в Европе. Еще ранее британское правительство объявило о плане увеличить расходы на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта в 2027 году с приблизительно 2,3%.

Как сообщалось, эксочельщик ЦРУ Дэвид Петреус считает, что если Россия одержит победу в Украине, то "фюрер" Владимир Путин может попытаться вторгнуться в страну НАТО. По всей вероятности, его целью будет Балтия.

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Напомним, ранее бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО - хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого.

Дата публикации 13:49, 02.06.25 Количество просмотров 25 В Вильнюсе собираются лидеры европейских стран и генсек НАТО! Что произошло?