- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 678
- Время на прочтение
- 1 мин
Стармер не присоединился к звонку с Зеленским, Макроном, Шольцом и Туском: в чем причина
В решающем телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами в субботу вечером Британию представлял не премьер-министр, а его советник по национальной безопасности.
В преддверии судьбоносной встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский провел координационное совещание с ключевыми европейскими партнерами. Однако премьер-министр Великобритании отсутствовал.
Как сообщает The Telegraph, причиной стало «давление расписания» премьер-министра.
Кто был на связи
Украинский президент общался с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши в субботу вечером.
К разговору присоединились:
президент Франции Эммануэль Макрон;
премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
канцлер Германии Фридрих Мерц;
премьер-министр Польши Дональд Туск;
генсек НАТО Марк Рютте.
Великобританию вместо премьера представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.
Позиция Лондона
На Даунинг-стрит отметили, что Кир Стармер не планировал участвовать в этой встрече, а Пауэлл регулярно присоединяется к подобным звонкам.
Источники издания подчеркнули, что британский премьер находится в «постоянной дипломатии» по окончании войны: он регулярно общается с Зеленским, а в пятницу беседовал с лидерами группы E3 (Франция, Германия, Италия).
После совещания с европейцами Зеленский написал в соцсети X, что мир достаточно сил, чтобы гарантировать мир, а сильные позиции необходимы, чтобы не дать Путину уклониться от справедливого завершения войны.
Напомним, перед звонком Зеленский совершил остановку в Канаде, где встретился с премьер-министром страны Марком Карни. Карни подтвердил предоставление Украине очередного пакета помощи на сумму 2,5 млрд долларов.