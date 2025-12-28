ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
678
Время на прочтение
1 мин

Стармер не присоединился к звонку с Зеленским, Макроном, Шольцом и Туском: в чем причина

В решающем телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами в субботу вечером Британию представлял не премьер-министр, а его советник по национальной безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

В преддверии судьбоносной встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский провел координационное совещание с ключевыми европейскими партнерами. Однако премьер-министр Великобритании отсутствовал.

Как сообщает The Telegraph, причиной стало «давление расписания» премьер-министра.

Кто был на связи

Украинский президент общался с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши в субботу вечером.

К разговору присоединились:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;

  • канцлер Германии Фридрих Мерц;

  • премьер-министр Польши Дональд Туск;

  • генсек НАТО Марк Рютте.

Великобританию вместо премьера представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Позиция Лондона

На Даунинг-стрит отметили, что Кир Стармер не планировал участвовать в этой встрече, а Пауэлл регулярно присоединяется к подобным звонкам.

Источники издания подчеркнули, что британский премьер находится в «постоянной дипломатии» по окончании войны: он регулярно общается с Зеленским, а в пятницу беседовал с лидерами группы E3 (Франция, Германия, Италия).

После совещания с европейцами Зеленский написал в соцсети X, что мир достаточно сил, чтобы гарантировать мир, а сильные позиции необходимы, чтобы не дать Путину уклониться от справедливого завершения войны.

Напомним, перед звонком Зеленский совершил остановку в Канаде, где встретился с премьер-министром страны Марком Карни. Карни подтвердил предоставление Украине очередного пакета помощи на сумму 2,5 млрд долларов.

Дата публикации
Количество просмотров
678
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie