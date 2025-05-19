Стармер обсудил войну в Украине с союзниками: пообщались о санкциях против РФ

Трамп, Стармер, Макрон / © ТСН.ua

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел серию телефонных разговоров с лидерами ведущих западных стран. Главной темой обсуждения стала война на Украине и координация поддержки Киева.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщает Даунинг-стрит, Стармер пообщался с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

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«Премьер-министр подтвердил стабильную поддержку Великобритании Украине в борьбе против российской агрессии», — говорится в сообщении правительства.

Они также обсудили применение санкций в случае, если РФ не сможет приобщиться к прекращению огня и мирным переговорам.

Напомним, лейборист Кир Стармер стал премьер-министром после убедительной победы своей партии на парламентских выборах, завершивших многолетнее правление консерваторов. Его правительство пообещало сохранить твердую позицию по поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия является единственной страной, являющейся препятствием для установления мира в Украине.

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Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессорки России самый большой пакет санкций за всю историю их применения.