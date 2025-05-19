- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Стармер обсудил войну в Украине с союзниками: пообщались о санкциях против РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные разговоры с ключевыми союзниками по поводу дальнейшей поддержки Украины на фоне войны с Россией.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел серию телефонных разговоров с лидерами ведущих западных стран. Главной темой обсуждения стала война на Украине и координация поддержки Киева.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщает Даунинг-стрит, Стармер пообщался с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.
«Премьер-министр подтвердил стабильную поддержку Великобритании Украине в борьбе против российской агрессии», — говорится в сообщении правительства.
Они также обсудили применение санкций в случае, если РФ не сможет приобщиться к прекращению огня и мирным переговорам.
Напомним, лейборист Кир Стармер стал премьер-министром после убедительной победы своей партии на парламентских выборах, завершивших многолетнее правление консерваторов. Его правительство пообещало сохранить твердую позицию по поддержке Украины.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия является единственной страной, являющейся препятствием для установления мира в Украине.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессорки России самый большой пакет санкций за всю историю их применения.