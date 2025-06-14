Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил поддержку стремлениям президента США Дональда Трампа достичь мира между Украиной и Россией. Однако Путин, по его мнению, пытается затянуть процесс.

Об этом глава правительства Британии рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, к какому-то соглашению. Президент Зеленский совершенно ясно дал понять, что он хочет безусловного прекращения огня. Путин, по моему мнению, тянет время, поэтому я думаю, что нам вместе с другими важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня», — отметил Стармер.

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Премьер также заявил, что уверен в том, что США введут санкции против РФ

«Путь к миру редко бывает прямым, но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это именно то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы добиться этого результата», — добавил Стармер и отметил, что речь идет именно о «прочном мире».

Относительно возможного участия британских военных в коалиции желающих, Стармер отметил, что ключевым условием для этого будет воздушное прикрытие со стороны Соединенных Штатов.

«Президент Трамп четко заявил, что он нас поддержит, и я всегда ясно давал понять, что в этом должны участвовать США. Но с другой стороны, я действительно считаю, что Европа должна активизироваться. И именно поэтому мы вместе с президентом Макроном возглавили коалицию желающих, которая будет двигаться в темпе тех, кто хочет продвигаться дальше, а не в темпе тех, кто самый осторожный», — добавил глава правительства.

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Напомним, недавно Стармер объявил о масштабной реформе Вооруженных сил, направленной на перевод армии в режим «готовности к войне» из-за роста угроз и глобальной нестабильности. В то же время бывшая советница Трампа заявила, что Россия уже воюет с Британией.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось остановить агрессию президента РФ Владимира Путина на поле боя, но дипломатическим путем остановить хозяина Кремля может только президент США Дональд Трамп.