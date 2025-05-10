Стармер ответил, что является препятствием для мира в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия является единственной страной, препятствующей миру.

Об этом Стармер сказал на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.

«Есть только одна страна, которая начала этот незаконный конфликт, и это Россия, и есть только одна страна, которая является препятствием к миру, и это Россия. И президент Зеленский, он четко два месяца назад показал, что он готов к 30-дневному прекращению огня. А ситуация, которая у нас есть сейчас, это абсолютное единство среди многих стран по всему миру, включая Соединенные Штаты, что должно наступить это 30-дневное безусловное прекращение огня. Это самое большое единство, которое у нас вообще когда-либо было. Все эти страны объединились в том, что четко, безусловно должно быть прекращение огня на 30 дней», — заявил премьер.

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Стармер отметил, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин на призыв к прекращению огня ответит — «я пойду на прекращение огня, но должны быть определенные условия», — это будет означать отказ.

«И если такое произойдет, мы объединены в нашем ответе в том, что касается санкций. В дополнение к тем санкциям, которые уже были приняты, потому что мы во время встречи согласились, что не может быть ослабление санкций, которые уже были наложены, и это может быть только в конце процесса, а не в начале», — добавил лидер Британии.

Он подчеркнул, что Россия теперь должна «выйти и принять это безусловное 30-дневное прекращение огня».

Напомним, после встречи «Коалиции желающих» в Киеве лидеры Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию.

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