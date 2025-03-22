Стармер пообещал более четкие переговоры по обеспечению режима прекращения огня в Украине.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер обещает более четкие переговоры по обеспечению режима прекращения огня в Украине.

Об этом пишет Politico.

"Европа должна "активизироваться", чтобы встретить вызов "другой главы истории", — сказал Кир Стармер союзникам".

Представители того, что премьер-министр Соединенного Королевства назвал "коалицией желающих", снова встретятся в штаб-квартире Нортвуд, где в этот четверг военные советники провели первоначальные переговоры о том, как мобилизоваться в случае прекращения огня в Украине.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что встреча на этой неделе "еще больше подчеркнула важность того, чтобы у коалиции были необходимые планы на любой случай".

Он повторил партнерам свою веру в то, что российский президент Владимир Путин стремится препятствовать и откладывать предложения о прекращении огня.

Великобритания вместе с Францией была в авангарде усилий по обеспечению миротворческих гарантий при любом перемирии в Украине, даже если США отказываются давать какие-либо обещания поддержать европейские войска.

Ранее спикер премьер-министра уменьшил сообщение о том, что Соединенное Королевство, пообещавшее привлечь Украину в случае необходимости, меняет свое мышление, чтобы придавать больший приоритет развертыванию воздушных и морских сил для поддержания прекращения огня. "Очевидно, что для поддержки любого развертывания на море, на суше или в воздухе потребуются тысячи военнослужащих", – сказал он.

Напомним, на виртуальном саммите "коалиции желающих" была достигнута договоренность ускорить практическую работу для поддержания потенциального мирного соглашения. Британский премьер Кир Стармер заявил, что российский президент Владимир Путин "рано или поздно" будет вынужден сесть за стол переговоров.

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