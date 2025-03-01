Стармер пообещал сыграть роль в поиске пути к крепкому миру в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохраняет непоколебимую поддержку Украины после горячей дискуссии украинского президента Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

Об этом информирует Reuters.

В частности, его представитель заявил, что "Стармер сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути к крепкому миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

Добавим, что Стармер уже провел разговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в Овальном зале Белого дома.

Напомним, что Зеленский намерен посетить Лондон после визита в Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что представители 18 европейских государств соберутся в Лондоне обсудить, в частности, мирное соглашение для Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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