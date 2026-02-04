ТСН в социальных сетях

Стармер пообщался с Трампом: говорили ли об Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом российские атаки на украинскую энергосистему на фоне резкого похолодания.

Стармер и Трамп

Стармер и Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом , во время которого стороны коснулись ситуации в Украине и последних атак России.

Об этом сообщаетбританское правительство.

В Даунинг-стрит отметили, что речь шла, в частности, об обстрелах украинской критической инфраструктуры. Стармер подчеркнул, что атаки на энергетические объекты в период, когда температура опускается ниже -20 градусов, носят особо жестокий характер.

Кроме темы Украины лидеры обсудили вопросы оборонного сотрудничества. В частности, речь шла о стратегической военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, совместно используемой Великобританией и США.

Собеседники подтвердили стратегическое значение этого объекта и договорились координировать действия по его дальнейшей работе.

Напомним, что ранее Трамп ошарашил заявлением об энергетическом перемирии . Мол, Путин сдержал свое слово.

Речь идет об альтернативной реальности Дональда Трампа: президент США заявил о 7 днях тишины, которых Украина не видела.

