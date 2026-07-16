Стармер прибыл в Киев с финальным визитом и дал обещание Украине

Премьер-министр Британии Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Британии Кир Стармер 16 июля совершает свой финальный визит в Киев перед отставкой. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским политик намерен подтвердить непреклонность Лондона в вопросе помощи Киеву.

Об этом пишет The Telegraph.

Встреча Стармера с Зеленским намечена на сегодня, 16 июля. Визит состоится всего за четыре дня до того, как лидер Лейбористской партии официально покинет резиденцию британского премьера. После этого пост главы правительства займет Энди Бернем. Через два года пребывания у власти Стармер последовательно поддерживал Украину на международной арене и установил тесные дружеские отношения с Зеленским.

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Стармер заверил, что поддержка Украины продолжится

В преддверии поездки, во время последнего заседания британской Палаты общин, Стармеру выразили благодарность за его лидерство в поддержке Киева с первых дней полномасштабного вторжения России. Перед визитом британский премьер выступил с решительным заявлением о необходимости дальнейшей консолидации демократических стран.

«Как мы показали на саммитах G7 и НАТО в последние недели, Великобритания и ее союзники абсолютно едины против российской агрессии», — подчеркнул Стармер.

Он заявил, что гордится вкладом Британии в общую борьбу, и заверил: непоколебимая поддержка Украины продолжится, ведь от этого зависит безопасность всей Европы. Политик также отметил стойкость украинцев, не позволяющих Кремлю запугать себя. По словам британского премьера, после прихода к власти он ясно понимал, что задача Лондона заключается не только в помощи Украине здесь и сейчас, но и в создании прочной основы для ее долгосрочной безопасности.

Каким было премьерство Стармера?

В то же время, издание напомнило, что премьерство Стармера сопровождалось значительными внутренними проблемами. В частности, инфляция в Британии достигла пикового уровня в 11%. Эта ситуация стала одним из последствий политики предыдущего консервативного правительства после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Глава правительства также неоднократно сталкивался с критикой из-за, как считали оппоненты, недостаточных темпов усиления национальной обороны. Это происходило, несмотря на заявления правительства о рекордном со времен Холодной войны увеличении расходов на военный сектор.

В прошлом месяце из-за разногласий с правительством в отставку подал министр обороны Британии Джон Хили. Он не согласился с отказом гарантировать увеличение оборонных расходов до 3% ВВП к 2030 году — уровня, который рассматривался как необходимый для эффективного противодействия российской угрозе. Кроме того, Стармер до сих пор не определил четкие сроки достижения целевого показателя НАТО по увеличению оборонных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

Напомним, вероятный следующий премьер Бернем заверил, что Великобритания не изменит курс и продолжит поддерживать Украину, поскольку этот вопрос неотделим от британской и евроатлантической безопасности. Он планирует придерживаться предыдущей политики по увеличению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и развитию коалиций поддержки Украины, отмечая важность сотрудничества с европейскими союзниками и США на фоне роста глобальных угроз.

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